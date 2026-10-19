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L’Outaouais mise sur le tourisme d’affaires pour attirer de nouveaux visiteurs

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Quelque 400 professionnels du tourisme se retrouvent du 19 au 21 octobre 2026 à Gatineau, au Canada, pour Bienvenue Québec 2026. Organisé à l’Hôtel-Casino du Lac-Leamy, ce rendez-vous professionnel vise à renforcer les partenariats commerciaux et à intégrer de nouvelles destinations québécoises dans les circuits proposés par les voyagistes.

Pour l’Outaouais, cette rencontre représente une occasion de toucher des marchés bien au-delà de ses frontières régionales. Selon les organisateurs, 44 % des acheteurs présents viennent d’autres provinces canadiennes, 17 % des États-Unis et 7 % d’autres marchés internationaux. Les professionnels québécois représentent 32 % des participants inscrits.

Cette diversité offre aux acteurs touristiques locaux un accès direct aux agences de voyages et aux voyagistes chargés de concevoir des séjours et des forfaits. Près de 1 000 nuitées sont également associées à l’événement, générant des retombées immédiates pour les établissements d’hébergement et les prestataires de services.

Tourisme Outaouais profite de cette rencontre pour présenter une offre qui associe activités urbaines, patrimoine culturel et espaces naturels. La délégation comprend notamment des représentants de Gatineau et de plusieurs municipalités régionales de comté. Des excursions organisées le 18 octobre ont permis aux participants de découvrir les différents territoires de la région, avant l’ouverture officielle au Musée canadien de l’histoire.

Le programme se poursuit avec des rencontres professionnelles, des découvertes gastronomiques et des activités destinées à mettre en valeur les attraits locaux. Parmi les partenaires mobilisés figurent Croisières Outaouais, le Musée canadien de l’histoire, le Parc Oméga et l’Hôtel-Casino du Lac-Leamy.

Pour Geneviève Latulippe, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, l’objectif est de transformer ces échanges en nouveaux circuits et forfaits commercialisés auprès des visiteurs. Les retombées attendues dépassent ainsi la durée de l’événement, avec des perspectives pour l’hébergement, la restauration, le transport et les activités de loisirs.

La Fédération des transporteurs par autobus, organisatrice du rendez-vous, souligne également le rôle du voyage de groupe dans le développement des économies touristiques régionales. Les circuits collectifs mobilisent plusieurs secteurs, des transporteurs aux restaurants, en passant par les hôtels et les sites de visite.

L’accueil de Bienvenue Québec 2026 permet ainsi à l’Outaouais de renforcer sa visibilité auprès des professionnels qui orientent les choix de destinations. La région cherche à convertir cette exposition commerciale en réservations et en partenariats durables.

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