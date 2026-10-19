Maroc-Égypte (futsal) : à quelle heure et où regarder la demi-finale en direct ?

La sélection marocaine de futsal joue gros ce lundi soir à Rabat. Face à l’Égypte, les Lions de l’Atlas tenteront de décrocher leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2026 et de poursuivre leur parcours sans faute devant leur public.

Le coup d’envoi de cette demi-finale est prévu à 20h, à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Arryadia TNT et sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football, CAF TV.

Dirigée par Hicham Dguig, la sélection marocaine arrive à ce rendez-vous avec des statistiques particulièrement solides. Première du groupe A avec neuf points, elle a remporté ses trois matchs sans concéder le moindre but. Les Lions de l’Atlas ont successivement dominé l’Algérie (4-0), la Zambie (7-0) et la Libye (6-0).

Avec 17 buts inscrits et aucune réalisation encaissée, le Maroc a confirmé sa maîtrise collective et son efficacité offensive. Cette demi-finale représente toutefois un test plus exigeant face à une équipe égyptienne habituée aux confrontations de haut niveau sur la scène continentale.

Les Pharaons ont terminé deuxièmes du groupe B avec six points. Ils ont largement battu la Tanzanie (8-0) et le Mozambique (4-0), avant de s’incliner contre l’Angola (4-2) lors de leur dernière sortie. Leur expérience pourrait compliquer la tâche des Marocains, qui devront maintenir leur intensité pour atteindre la finale.

L’enjeu est important pour le Maroc, qui vise un quatrième sacre continental. Une victoire lui permettrait de poursuivre sa quête du titre à domicile et de retrouver en finale le vainqueur de l’autre demi-finale, prévue entre l’Angola et l’Algérie.

La finale de la CAN de futsal 2026 se disputera le mercredi 21 octobre à 20h.