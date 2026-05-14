Canada

Le Canada ouvre gratuitement ses parcs nationaux durant l’été 2026

Par Rédaction

Le Canada mettra en place un accès gratuit à l’ensemble de ses parcs nationaux et sites historiques administrés par Parcs Canada entre le 19 juin et le 7 septembre 2026 afin de stimuler le tourisme estival.

Cette mesure concerne également les aires marines nationales de conservation et permettra aux visiteurs de réaliser des économies importantes lors de voyages à travers plusieurs régions du pays.

En parallèle, Parcs Canada appliquera une réduction de 25 % sur les campings et hébergements gérés par l’agence fédérale, incluant les yourtes, tipis, chalets et certains logements historiques.

Le programme intervient dans un contexte où les États-Unis ont récemment augmenté les frais d’accès à certains parcs nationaux pour les visiteurs étrangers, une orientation que le Canada cherche visiblement à différencier avec une stratégie plus attractive pour les touristes internationaux.

Parmi les destinations mises en avant figurent le Parc national de Banff, célèbre pour ses lacs glaciaires, ainsi que Parc national de la Mauricie près de Montréal, reconnu pour ses forêts et sa faune sauvage.

Le Canada souhaite ainsi encourager les voyageurs à découvrir davantage ses espaces naturels alors que plusieurs compagnies aériennes, dont Air Canada, renforcent leurs liaisons directes entre l’Europe et les principales villes canadiennes pour la saison estivale 2026.

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